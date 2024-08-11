Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор подтвердил свое желание купить "Эвертон".

В данный момент компания Текстора Eagle Football Group владеет 45 процентами акций "Пэлас", и американскому бизнесмену придется сперва продать эту долю, прежде чем он сможет стать собственником "Эвертона".



Eagle Football Group уже владеет "Лионом" во Франции, "Ботафого" в Бразилии и "РВД Моленбеком" в Бельгии, а также ищет клуб для покупки в Португалии, что может открыть перед "Эвертоном" большие возможности по приглашению игроков.



"Покупка "Эвертона"? Я по-прежнему являюсь совладельцем в "Пэлас", и мне бы сперва пришлось продать свою долю, прежде чем я смогу купить что-либо. Мы четко обозначили свой интерес к покупке британского клуба, будь то Чемпионшип или Премьер-Лига".



"Да, мы рассматриваем возможность покупки "Эвертона", как и другие. Но сперва мне нужно урегулировать вопрос с "Пэлас".



"Я являюсь англофилом в отношении футбола. Для меня привлекательны некоторые легендарные команды в Премьер-Лиге и Чемпионшипе, за которыми я наблюдал, когда рос. Они также привлекательны для нашей бизнес-модели — если я слежу за этими отличными командами, то же делают и спортсмены со всего мира".



"Прямо сейчас мы покупаем игроков в Бразилии, которые мечтают играть в Европе. В нашей системе клубов важно иметь один из этих замечательных, настоящих английских клубов", — сообщил Текстор Daily Mirror.