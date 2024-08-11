Медобследование Ван-Биссаки в "Вест Хэме" отложено
Медобследование защитник "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки в "Вест Хэме" было отложено.
Накануне стало известно, что "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 15 миллионов фунтов о покупке Ван-Биссаки. Ожидалось, что уже сегодня Аарон пройдет медобследование в Лондоне.
По информации Sky Sports, Ван-Биссака все еще обсуждает с "Юнайтед" условия их расставания, потому что переход в "Вест Хэм" сопряжен с понижением зарплаты для него.
Тем не менее, эта задержка незначительна — в воскресенье вечером Ван-Биссака должен прибыть в Лондон, чтобы в ближайшие 24 часа пройти медобследование.
Как только Ван-Биссака, от контракта которого остается один год, уладит все формальности, "Юнайтед" пригласит к себе на медобследование защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи, чей переход за 17.2 млн. фунтов уже согласован.
11.08.2024 20:00
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