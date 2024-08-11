"Челси" приобрел Педру Нету
"Челси" завершил приобретение вингера "Вуверхэмптона" Педру Нету за 54 миллиона фунтов, включая бонусы.
Нету заключил с "Челси" контракт до 2031 года и был представлен публике "Стэмфорд Бридж" в перерыве предсезонного матча "синих" против "Интера" в воскресенье.
"Челси" достиг договоренности с "Вулвехэмптоном" по Нету только в пятницу, а перед этим "волки" отклонили два предложения "синих" по 24-летнему португальцу.
Нету выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Лацио" в 2019 году. В течение этого времени Педру сыграл 135 матчей за "волков", забив 14 голов.
"Я очень благодарен за то, что перешел в этот клуб. Я очень упорно трудился на протяжении своей карьеры, чтобы оказаться здесь, и мне не терпится выйти на поле в этой футболке", — сообщил Нету.
11.08.2024 19:00
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Chelsea’s preseason results:
6 games
1 win
2 draws
3 losses
Next up: Man City to kick off the Premier League season 😬
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вот и вся разница между Ливерпулем и говноедси - у одних табличка с названием стадиона висит высоко и до нее еще не каждому удается достать, у других - тупо под ногами, чтобы все ходили и топтались по этой параше.
все очевидно.
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Идёт помощь со всей страны войскам в Курскую область
Герой России полковник ПС ФСБ России Кокшин везёт коптеры и иную технику на линию фронта.
Некогда было объявлять сбор, администрация канала немного помогла финансово с доходов от рекламы столь нелюбимых вами финок НКВД.
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Народ и Армия - едины!
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сыграл 135 матчей за "волков", забив 14 голов
Источник: http://fapl.ru/posts/109318/#reply
В принципе Осимхен уже не нужен
(ответить)
Боэлян живи
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Годный трансфер
Так если каждое ТО годных пару приобретений, мусор типо угочукв сам отсеется, план америкосов выглядит смелым
Лишь бы бабок хватило, а так схема рабочая
(ответить)
Новый Жота говорили они, мда...
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Это, конечно, не Ван Бастен, но как вы думаете, бабусь бы ему отдалась? Или выбрала бы Чуквуемеку?
Поздняков. Подписаться.
(ответить)
Хохло-пидорасы заявляют о взятии в плен наших солдат хохлами из 225-го ошб
Поздняков. Подписаться
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Кто взял штурмом Берлин?
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Че там по шмонси?
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Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!
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шо там по калафьори, дал в рот гейбою?
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арюююю
Победа женской баскетбольной сборной помогла США выиграть медальный зачет у Китая: у стран одинаковое количество золотых, но американцы выше из-за большего количества серебряных медалей
Сборная России на 75-м месте с одним серебром Андреевой и Шнайдер в теннисе – рядом с Фиджи, Панамой и Монголией
(ответить)
Говорили, что им даже Ливерпуль интересовался, мда...
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по 24-летнему португальцу.
Источник: http://fapl.ru/posts/109318/?c=1
Рано карьеру закончил, жаль этого добряка
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а чмудрика просто нахуй, просто тело ебаное.
Если спермлядь за 10 минут на поле делает в разы больше, чем чмудриньо за 80 - это уже показательно. ДНО
(ответить)
Зачем на дорогах вырезают кусочки асфальта?
Многие автомобилисты хоть раз в жизни замечали вырезанные в новом асфальте небольшие квадратики. Бывает и так, что вырезанное отверстие находится в неподходящем месте и мешает водителям. Зачем делаются такие отверстия, объяснили специалисты издания Car.ru.
Первым отверстием, появляющимся в свежеположенном асфальте, является прямоугольник с неровными краями. Это делают для проверки качества укладки асфальтового покрытия. Также проба берётся на тот случай, если потребуется провести повторный ремонт участка. С помощью забора пробы специалисты смогут узнать о технических особенностях дорожного полотна, а знания об этом смогут использовать при дальнейшем ремонте.
Процесс создания смеси для укладки дорог занимает немало времени, в связи с этим взятые заранее пробы могут помочь специалистам сделать похожий раствор.
Однако и место для забора образца выбирается не «на авось»: кусок вырезается из самого толстого участка дороги, чтобы не делать слшком глубокое отверстие. Размеры проб также должны соответствовать всем параметрам: не слишком большие, но и не слишком маленькие.
Если образец был взят неудачно, то специалисты вырезают второе отверстие на другом участке дороги.
https://car.ru/news/automobili/214102-zachem-v-asfalte-delayut-kvadratnyie-vyirezyi/
(ответить)
можем отдать с барского плеча лесли угочукву в аренду лузерхую, там все равно нету игрока ценра поля такого уровня, а для них считай трансфер
(ответить)
когда трансферы ливерпуля?
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