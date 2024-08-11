"Челси" приобрел Педру Нету

Педру Нету "Челси" завершил приобретение вингера "Вуверхэмптона" Педру Нету за 54 миллиона фунтов, включая бонусы.

Нету заключил с "Челси" контракт до 2031 года и был представлен публике "Стэмфорд Бридж" в перерыве предсезонного матча "синих" против "Интера" в воскресенье.

"Челси" достиг договоренности с "Вулвехэмптоном" по Нету только в пятницу, а перед этим "волки" отклонили два предложения "синих" по 24-летнему португальцу.

Нету выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Лацио" в 2019 году. В течение этого времени Педру сыграл 135 матчей за "волков", забив 14 голов.

"Я очень благодарен за то, что перешел в этот клуб. Я очень упорно трудился на протяжении своей карьеры, чтобы оказаться здесь, и мне не терпится выйти на поле в этой футболке", — сообщил Нету.

Педру Нету


Метки Вулверхэмптон, Нету, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 664

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. geniusss 11.08.2024 19:43 # geniusss
    Chelsea’s preseason results:

    6 games
    1 win
    2 draws
    3 losses

    Next up: Man City to kick off the Premier League season &#128556;

    (ответить)

  2. hammersmith 11.08.2024 19:39 # hammersmith
    вот и вся разница между Ливерпулем и говноедси - у одних табличка с названием стадиона висит высоко и до нее еще не каждому удается достать, у других - тупо под ногами, чтобы все ходили и топтались по этой параше.
    все очевидно.

    (ответить)

  3. fiezzo 11.08.2024 19:38 # fiezzo
    Идёт помощь со всей страны войскам в Курскую область

    Герой России полковник ПС ФСБ России Кокшин везёт коптеры и иную технику на линию фронта.

    Некогда было объявлять сбор, администрация канала немного помогла финансово с доходов от рекламы столь нелюбимых вами финок НКВД.

    Сегодня мы организуем большой сбор для снабжения спецов в Курской области, выйдет в 10.00 подробный.

    Пока - реквизиты официального Благотворительного фонда Два майора

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    на счет БФ «Два майора» перевод по СБП https://qr.nspk.ru/AS1A002SNGS125GG8HFRLP618Q3H3GRI?type=01&;bank=100000000111&crc=DF0D нет комиссии

    для юридических лиц (покажите друзьям - бизнесменам!):
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    BTC: 1GvadFx6mDYMHZTrD6bDRVNYV8mxrMdFyq

    Народ и Армия - едины!

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  4. alexomck 11.08.2024 19:38 # alexomck
    сыграл 135 матчей за "волков", забив 14 голов

    Источник: http://fapl.ru/posts/109318/#reply

    В принципе Осимхен уже не нужен

    (ответить)

  5. selta 11.08.2024 19:38 # selta
    Боэлян живи

    (ответить)

  6. selta 11.08.2024 19:37 # selta
    Годный трансфер
    Так если каждое ТО годных пару приобретений, мусор типо угочукв сам отсеется, план америкосов выглядит смелым
    Лишь бы бабок хватило, а так схема рабочая

    (ответить)

  7. alexomck 11.08.2024 19:32 # alexomck
    Новый Жота говорили они, мда...

    (ответить)

  8. hachidlo 11.08.2024 19:28 # hachidlo
    Это, конечно, не Ван Бастен, но как вы думаете, бабусь бы ему отдалась? Или выбрала бы Чуквуемеку?

    Поздняков. Подписаться.

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  9. pozdnyakov 11.08.2024 19:24 # pozdnyakov
    Хохло-пидорасы заявляют о взятии в плен наших солдат хохлами из 225-го ошб

    Поздняков. Подписаться

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  10. gucman 11.08.2024 19:22 # gucman
    Кто взял штурмом Берлин?

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  11. gameboy 11.08.2024 19:20 # gameboy
    Че там по шмонси?

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  12. geniusss 11.08.2024 19:17 # geniusss
    Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

    (ответить)

  13. bembo 11.08.2024 19:16 # bembo
    шо там по калафьори, дал в рот гейбою?

    (ответить)

  14. narcot 11.08.2024 19:15 # narcot
    арюююю



    Победа женской баскетбольной сборной помогла США выиграть медальный зачет у Китая: у стран одинаковое количество золотых, но американцы выше из-за большего количества серебряных медалей

    Сборная России на 75-м месте с одним серебром Андреевой и Шнайдер в теннисе – рядом с Фиджи, Панамой и Монголией

    (ответить)

  15. alexomck 11.08.2024 19:12 # alexomck
    Говорили, что им даже Ливерпуль интересовался, мда...

    (ответить)

  16. super-striker 11.08.2024 19:09 # super-striker
    по 24-летнему португальцу.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109318/?c=1

    Рано карьеру закончил, жаль этого добряка

    (ответить)

  17. bembo 11.08.2024 19:08 # bembo
    а чмудрика просто нахуй, просто тело ебаное.
    Если спермлядь за 10 минут на поле делает в разы больше, чем чмудриньо за 80 - это уже показательно. ДНО

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  18. t5 11.08.2024 19:05 # t5
    Зачем на дорогах вырезают кусочки асфальта?

    Многие автомобилисты хоть раз в жизни замечали вырезанные в новом асфальте небольшие квадратики. Бывает и так, что вырезанное отверстие находится в неподходящем месте и мешает водителям. Зачем делаются такие отверстия, объяснили специалисты издания Car.ru.

    Первым отверстием, появляющимся в свежеположенном асфальте, является прямоугольник с неровными краями. Это делают для проверки качества укладки асфальтового покрытия. Также проба берётся на тот случай, если потребуется провести повторный ремонт участка. С помощью забора пробы специалисты смогут узнать о технических особенностях дорожного полотна, а знания об этом смогут использовать при дальнейшем ремонте.

    Процесс создания смеси для укладки дорог занимает немало времени, в связи с этим взятые заранее пробы могут помочь специалистам сделать похожий раствор.

    Однако и место для забора образца выбирается не «на авось»: кусок вырезается из самого толстого участка дороги, чтобы не делать слшком глубокое отверстие. Размеры проб также должны соответствовать всем параметрам: не слишком большие, но и не слишком маленькие.

    Если образец был взят неудачно, то специалисты вырезают второе отверстие на другом участке дороги.

    https://car.ru/news/automobili/214102-zachem-v-asfalte-delayut-kvadratnyie-vyirezyi/

    (ответить)

  19. bembo 11.08.2024 19:04 # bembo
    можем отдать с барского плеча лесли угочукву в аренду лузерхую, там все равно нету игрока ценра поля такого уровня, а для них считай трансфер

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  20. amirhan-gurazhev 11.08.2024 19:02 # amirhan-gurazhev
    когда трансферы ливерпуля?

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