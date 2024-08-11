"Челси" приобрел Педру Нету

"Челси" завершил приобретение вингера "Вуверхэмптона" Педру Нету за 54 миллиона фунтов, включая бонусы.

Нету заключил с "Челси" контракт до 2031 года и был представлен публике "Стэмфорд Бридж" в перерыве предсезонного матча "синих" против "Интера" в воскресенье.



"Челси" достиг договоренности с "Вулвехэмптоном" по Нету только в пятницу, а перед этим "волки" отклонили два предложения "синих" по 24-летнему португальцу.



Нету выступал за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Лацио" в 2019 году. В течение этого времени Педру сыграл 135 матчей за "волков", забив 14 голов.



"Я очень благодарен за то, что перешел в этот клуб. Я очень упорно трудился на протяжении своей карьеры, чтобы оказаться здесь, и мне не терпится выйти на поле в этой футболке", — сообщил Нету.



