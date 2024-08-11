У "Наполи" и "Челси" остаются разногласия по Лукаку

У итальянского "Наполи" и "Челси" остаются разногласия в оценке стоимости нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку является целью номер один главного тренера "Наполи" Антонио Конте, с которым они вместе выигрывали Серию А в "Интере", на замену Виктору Осимхену.



Осимхен, которого хотят заполучить "Челси" и ПСЖ, не собирается оставаться в Неаполе и уже подал прошение о трансфере.



Однако Sky Sports стало известно, что "Челси" продолжает требовать 43 миллиона евро (36.8 млн. фунтов) за Лукаку, тогда как "Наполи" оценивает 31-летнего бельгийца в 30 млн. евро (25.7 млн. фунтов).



Как видно, разногласия двух клубов довольно велики, однако переговоры продолжаются, и все стороны заинтересованы в заключении сделки. Лукаку же, тем временем, продолжает тренироваться отдельно от первой команды "Челси".