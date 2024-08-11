"Ньюкасл" хочет купить Мадуэке

"Ньюкасл" надеется приобрести вингера "Челси" Нони Мадуэке в остатке летнего трансферного окна.

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения Педру Нету из "Вулверхэмптона" за 54 миллиона фунтов.



Покупка Нету может подтолкнуть "Челси" к продаже одного из своих фланговых игроков, и "Ньюкасл" надеется этим воспользоваться, заполучив Мадуэке, сообщает talkSPORT.



Мадуэке был куплен "Челси" у ПСВ за 28.5 млн. фунтов в январе 2023, и только ближе к концу прошлого сезона Нони принялся демонстрировать более-менее стабильную игру.



В итоге 22-летний англичанин завершил прошлый сезон Премьер-Лиги с показателем в 23 матча, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.