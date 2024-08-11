Саудовские клубы хотят Тоуни

Клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в покупке нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Контракт Тоуни по-прежнему истекает следующим летом, и "Брентфорд" предпочел бы продать Айвена в это трансферное окно, нежели лишиться своего бомбардира через год без всякой компенсации.



Проблема для "Брентфорда" в том, что большие клубы Премьер-Лиги не проявляют особого интереса к Тоуни, несмотря на то, что "пчелы" несколько раз снижали цену за Айвена, за которого они изначально хотели 80 миллионов фунтов.



Интерес саудовских клубов гораздо сильнее, причем на радаре у "Аль-Ахли", как утверждает журналист Фабрицио Романо, 28-летний игрок сборной Англии находится с января.



Сам Тоуни пока не принял никакого решения, продолжая изучать имеющиеся у него варианты.