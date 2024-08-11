Фернандеш согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш достиг договоренности со своим клубом о новом контракте.

Ранее этим летом ходили слухи, что "Юнайтед" открыт к продаже Фернандеша, которого сватали в "Баварию" и клубы из Саудовской Аравии.

На самом деле все это время "Юнайтед" и Фернандеш вели переговоры о продлении сотрудничества, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что сейчас стороны достигли компромисса.

Романо ожидает, что еще до конца августа португальский полузащитник, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, заключит с "Юнайтед" новый контракт.

Новый контракт будет рассчитан до июня 2027 с опцией продления на 12 месяцев и сделает Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд".


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2024 15:00

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