Фернандеш согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш достиг договоренности со своим клубом о новом контракте.

Ранее этим летом ходили слухи, что "Юнайтед" открыт к продаже Фернандеша, которого сватали в "Баварию" и клубы из Саудовской Аравии.



На самом деле все это время "Юнайтед" и Фернандеш вели переговоры о продлении сотрудничества, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что сейчас стороны достигли компромисса.



Романо ожидает, что еще до конца августа португальский полузащитник, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, заключит с "Юнайтед" новый контракт.



Новый контракт будет рассчитан до июня 2027 с опцией продления на 12 месяцев и сделает Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд".