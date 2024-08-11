"Фулхэм" предложил 20 млн. фунтов за Андерсена
"Фулхэм" сделал предложение в 20 миллионов фунтов о покупке защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена.
Этим летом "Фулхэм" лишился Тосина Адарабиойо и Тима Рима, поэтому главный тренер "дачников" Марку Силва стремится обзавестись еще одним центральным защитником, помимо купленного у "Вильярреала" Хорхе Куэнки.
Стартовое предложение "Фулхэма" по Диего Карлосу из "Астон Виллы" было отклонено, и теперь, сообщает The Athletic, лондонский клуб пытается заполучить Андерсена.
Как раз в "Фулхэме" Андерсен провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Лиона". Тогда Йоаким сыграл 31 матч во всех соревнованиях, а "дачники" вылетели из Премьер-Лиги.
20 млн. фунтов едва ли будет достаточно для приобретения Андерсена, потому что "Пэлас" оценивает 28-летнего датчанина вдвое дороже.
Добавим, в прошлом сезоне Андерсен выходил в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Пэлас" в Премьер-Лиге.
11.08.2024 14:00
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