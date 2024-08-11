"Шеффилд Юнайтед" сделал предложение Окслейд-Чемберлену

"Шеффилд Юнайтед" сделал предложение насчет полузащитника турецкого "Бешикташа" Алекса Окслейд-Чемберлена.

Окслейд-Чемберлен только прошлым летом уехать выступать в Турцию, однако теперь экс-игрок "Ливерпуля", "Арсенала" и "Саутгемптона" настроен вернуться на родину.



Окслейд-Чемберлен хотел бы найти пристанище в Премьер-Лиге, но пока 30-летний англичанин получил предложение лишь от одного из фаворитов нового сезона Чемпионшипа.



Как сообщает The Sun, "Шеффилд Юнайтед" выразил готовность взять Окслейд-Чемберлена в аренду, и Алекс открыт к переходу к "клинкам", учитывая их большие амбиции.



За год в Стамбуле Окслейд-Чемберлен, зарабатывающий 42,000 фунтов в неделю, сыграл 30 матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.