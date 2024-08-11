Кейн: "Соланке — хорошее приобретение для "Тоттенхэма"

Бомбардир "Баварии" Харри Кейн одобрил решение своего бывшего клуба "Тоттенхэма" приобрести нападающего Доминика Соланке.

Накануне "Тоттенхэм" объявил о рекордном приобретении в истории своего клуба, пригласив Соланке из "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



Позже днем "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:3 от "Баварии" в предсезонном матче, и Кейн, пользуясь случаем, высказался насчет трансфера своего партнера по сборной Англии.



"Это должно быть замечательно. Дом — отличный игрок. Он играет в высоком темпе, с высокой скоростью. Он определенно будет иметь шансы в этой команде, учитывая стиль игры Анге (Постекоглу)".



"Думаю, это действительно хорошее приобретение. Я повидался с ним (Соланке) в раздевалке, и я пожелал ему всего наилучшего. Конечно, я надеюсь, он проведет отличный сезон", — цитирует Кейна Sky Sports.