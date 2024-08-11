Тен Хаг не ожидает ухода Каземиро из "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не ожидает ухода из клуба полузащитника Каземиро этим летом.
В предыдущие месяцы Каземиро активно сватали в Саудовскую Аравию. Желтая пресса утверждала, что "Юнайтед" рассматривает 32-летнего бразильца как балласт.
Однако после поражения в матче за Суперкубок Англии от "Манчестер Сити" в субботу Тен Хаг поведал, что Каземиро, сыгравший все 90 минут и реализовавший свой удар в серии пенальти, никуда не собирается.
"У меня нет никаких сигналов, что он не останется в клубе. И мы очень рады этому!" — приводит слова Тен Хага Sky Sports.
11.08.2024 10:00
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