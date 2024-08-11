"Челси" рискует снова начать сезон без титульного спонсора

"Челси" может вновь начать сезон без эмблемы титульного спонсора на своих игровых футболках.

Внимательные болельщики заметили, что свою новую домашнюю форму и затем выездную на сезон 2024/25 "Челси" представил без эмблемы титульного спонсора.



По информации Daily Mail, "Челси" не близок к обретению титульного спонсора и с высокой вероятностью начнет сезон в футболках, на фронтальной стороне которых расположатся только эмблемы клуба и технического спонсора Nike.



В такой же ситуации "Челси" был год назад, впоследствии заключив краткосрочный контракт с Infinite Athlete. Однако эмблема американской компании едва ли будет на футболках "синих" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.



Добавим, правила Премьер-Лиги разрешают клубу иметь только одного титульного спонсора на весь сезон.