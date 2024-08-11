Тен Хаг обещает, что Санчо продолжит исполнять пенальти за МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что продолжит доверять вингеру Джейдону Санчо исполнение пенальти.

Помирившись с Тен Хагом этим летом, Санчо был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед", и накануне Джейдон вышел на замену на 83-й минуте матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".



Именно Санчо, бывший юниор "Сити", совершил одну из двух осечек "Юнайтед" в проигранной серии послематчевых пенальти — удар Джейдона был переведен Эдерсоном в штангу.



Однако Тен Хаг не винит Санчо в упущенном трофее и обещает, что 24-летний англичанин еще подойдет к 11-метровой отметке.



"Он очень хороший пенальтист, и я должен был — и буду — без сомнений допускать его к исполнению пенальти. Он будет исполнять пенальти и в будущем", — цитирует Тен Хага Evening Standard.