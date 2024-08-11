Тен Хаг обещает, что Санчо продолжит исполнять пенальти за МЮ

Джейдон Санчо Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что продолжит доверять вингеру Джейдону Санчо исполнение пенальти.

Помирившись с Тен Хагом этим летом, Санчо был восстановлен в качестве игрока первой команды "Юнайтед", и накануне Джейдон вышел на замену на 83-й минуте матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Именно Санчо, бывший юниор "Сити", совершил одну из двух осечек "Юнайтед" в проигранной серии послематчевых пенальти — удар Джейдона был переведен Эдерсоном в штангу.

Однако Тен Хаг не винит Санчо в упущенном трофее и обещает, что 24-летний англичанин еще подойдет к 11-метровой отметке.

"Он очень хороший пенальтист, и я должен был — и буду — без сомнений допускать его к исполнению пенальти. Он будет исполнять пенальти и в будущем", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2024 08:00

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