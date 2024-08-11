Осимхен подал прошение о трансфере

Нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен, который является целью для "Челси", подал прошение о трансфере.

Ранее в августе стало известно, что "Челси" ведет переговоры о приобретении Осимхена или о аренде Виктора с последующим выкупом, собираясь включить в сделку своего нападающего Ромелу Лукаку.



По всей видимости, 25-летний нигериец не собирается оставаться в Неаполе, не попав в заявку команды Антонио Конте на матч Кубка Италии против "Модены" накануне.



"Он попросился уйти. Мы спокойны, потому что у нас в составе есть игроки, которые могут его заменить наилучшим образом".



"Однако мы не хотим вредить целостности коллектива, мы хотим сохранить эту целостность. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", — цитирует спортивного директора "Наполи" Джованни Манну Football.London.



Добавим, в данный момент "Челси" находится на пороге нападающего "Атлетико" Саму Омородиона, однако ожидается, что интерес "Челси" к Осимхену от этого не пострадает.