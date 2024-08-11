"Юнайтед" обдумывает покупку Эвана Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы предложить 50 миллионов фунтов за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

"Юнайтед" имеет давний интерес к Фергюсону и, как утверждает Daily Star, опасается проиграть борьбу за Эвана "Челси".



Поэтому существует немалая вероятность, что "Юнайтед" попытается оформить приобретение Фергюсона под занавес летнего трансферного окна.



Новый спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт как раз трудился в "Брайтоне", когда три года назад "пчелы" пригласили Фергюсона из "Богемиана".



19-летний ирландец быстро освоился в "Брайтоне" и заслужил репутацию одного из самых ярких молодых нападающих в Премьер-Лиге, однако его прогресс был нарушен травмой и проблемами с физической формой в прошлом сезоне.



Этим летом "Юнайтед" уже потратился на Джошуа Зиркзее, но главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг понимает, что его соотечественнику потребуется время на адаптацию к Премьер-Лиге. Другой же нападающий команды, Расмус Хейлунд, выбыл с травмой задней поверхности бедра на полтора месяца.



Однако "Брайтон" находится в сильной переговорной позиции благодаря тому, что контракт Фергюсона рассчитан до 2029 года. Потребуется сумма в 50+ млн. фунтов, чтобы убедить "чаек" отпустить свое юное дарование.