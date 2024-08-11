"Юнайтед" обдумывает покупку Эвана Фергюсона
"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы предложить 50 миллионов фунтов за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.
"Юнайтед" имеет давний интерес к Фергюсону и, как утверждает Daily Star, опасается проиграть борьбу за Эвана "Челси".
Поэтому существует немалая вероятность, что "Юнайтед" попытается оформить приобретение Фергюсона под занавес летнего трансферного окна.
Новый спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт как раз трудился в "Брайтоне", когда три года назад "пчелы" пригласили Фергюсона из "Богемиана".
19-летний ирландец быстро освоился в "Брайтоне" и заслужил репутацию одного из самых ярких молодых нападающих в Премьер-Лиге, однако его прогресс был нарушен травмой и проблемами с физической формой в прошлом сезоне.
Этим летом "Юнайтед" уже потратился на Джошуа Зиркзее, но главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг понимает, что его соотечественнику потребуется время на адаптацию к Премьер-Лиге. Другой же нападающий команды, Расмус Хейлунд, выбыл с травмой задней поверхности бедра на полтора месяца.
Однако "Брайтон" находится в сильной переговорной позиции благодаря тому, что контракт Фергюсона рассчитан до 2029 года. Потребуется сумма в 50+ млн. фунтов, чтобы убедить "чаек" отпустить свое юное дарование.
11.08.2024 06:00
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Олег Матвейчев, депутат госдуры от ЕдРо:
«Подлое поведение (ВСУ) совершенно неспортивное, невоенное, но мы от этих бандеровцев уже ничего и не ждем»
Уахаххха! Он что смотрит футбольный матч?
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Желтуха какая-то.
Чисто в теории рассуждать: парень талантливый, конечно, но пока он раскроется МЮ ещё пару тренеров поменяет. Плюс не факт, что не сгниет в этом болоте. Благо запросы чаек МЮ вряд ли вывез бы.
Была бы такая нужда, то за 60кк евро в Европе готового напа найти можно. Вот толку от этого волшебного спортдира из Касла, если МЮ продолжает шлак и сопляков скупать, а не готовых игроков здесь и сейчас. Зиркзее допустим хорош был, но не топ, он был хорош в правильной системе.
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