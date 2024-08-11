Ван-Биссака направляется на медобследование в "Вест Хэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака направляется в "Вест Хэм" на медобследоваение после того, как его переход был согласован двумя клубами.

По информации The Athletic, "Юнайтед" согласился отпустить 26-летнего Ван-Биссаку в "Вест Хэм" за 15 миллионов фунтов, а медобследование в лондонском клубе Аарон пройдет уже в воскресенье.



Избавившись от Ван-Биссаки, "Юнайтед" сможет завершить приобретение защитника "Баварии" Нуссаира Мазрауи, чью стоимость в размере 17.2 млн. фунтов "красные дьяволы" уже согласовали.



В "Вест Хэме" Ван-Биссака будет конкурировать справа в обороне за игровые минуты с Владимиром Цоуфалом, чьей прежний дублер Бен Джонсон ушел свободным агентом в "Ипсвич".



Ван-Биссака, сыгравший 190 матчей за пять сезонов в "Юнайтед", станет третьим новичком команды Хулена Лопетеги в оборонительной линии после Макса Килмена и Жан-Клера Тодибо.