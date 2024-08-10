Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра

За неделю с небольшим до старта нового сезона капитан "Челси" Рис Джеймс угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра.

Вернувшись с командой Энцо Марески с предсезонного турне по Соединенным Штатам, во время тренировки на базе в Кобхэме на этой неделе 24-летний Джеймс почувствовал мышечный дискомфорт.



Эта травма случилась крайне не вовремя. Джеймс выходил в стартовом составе на все пять товарищеских матчей "Челси" в этот предсезонный период, набрав отличную форму в преддверии новой компании.



По информации The Athletic, эта травма Джеймса не носит серьезного характера, но медицинский штаб "Челси" все равно встревожен, учитывая предыдущие проблемы английского защитника со здоровьем.



Теперь Джеймс пропустит товарищескую встречу с "Интером" на "Стэмфорд Бридж" в воскресенье — а также старт "Челси" в новом сезоне, потому что Рису предстоит отбыть еще три матча дисквалификации за свое удаление против "Брайтона" в концовке прошлой кампании.



Дисквалификация Джеймса распространяется только на внутренние соревнования, поэтому Рис может сыграть против "Браги" или "Серветта" в квалификации Лиги Конференций позже в августе — если к тому времени успеет залечить заднюю поверхность бедра.