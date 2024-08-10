Тен Хаг: "Мы должны почувствовать эту боль"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда должна "почувствовать боль" от поражения в матче за Суперкубок Англии и использовать это как мотивацию.
"Юнайтед" продемонстрировал очень достойный футбол во втором тайме субботнего матча на "Уэмбли" и закономерно открыл счет усилиями Алехандро Гарначо.
Однако на предпоследней минуте "красные дьяволы" пропустили ответный гол и затем потерпели поражение в серии пенальти.
Тен Хаг расстроен результатом, но в то же время доволен многими аспектами игры "Юнайтед".
"Мы расстроены. Мы должны почувствовать эту боль, каждый чувствует эту боль, и это хороший сигнал. Но я вижу некоторые позитивные моменты".
"Мы хорошо сыграли, мы могли выиграть этот матч, мы дважды вели в счете, во время матча и в серии пенальти, но мы проиграли, и мы расстроены. Но мы извлечем позитив", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
10.08.2024 22:00
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