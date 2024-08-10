Гвардиола похвалил Бобба и Макати после завоевания Суперкубка Англии

После победы в матче за Суперкубок Англии над "Манчестер Юнайтед" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих молодых игроков Оскара Бобба и Джеймса Макати.

Дефицит основных игроков заставил Гвардиолу выпустить Бобба и Макати в стартовом составе на субботнее дерби Манчестера на "Уэмбли".



Оба 21-летний игрока проявили себя с лучшей стороны, а Бобб даже на предпоследней минуте отдал результативную передачу, с которой Бернарду Силва сравнял счет, переведя игру в серию пенальти.



После победы в серии 11-метровых Гвардиола похвалил Бобба и Макарти, сообщив, что в новом сезоне Джеймс будет игроком первой команды, как и Оскар.



"Они соответствуют нашим стандартам. Я давно знаю их, особенно Макати. Оскара мы наблюдали в прошлом сезоне. Партнеры по команде доверяют им, восхищающими ими, могут положиться на них".



"Оскар провел великолепный матч в Штатах. Два первых матча Макки в США не были хороши, но он становился лучше с каждым матче, и сегодня он был близок к тому Макати, которым он может быть".



"Он знает, как здесь все устроено. Думаю, его период в "Шеффилд Юнайтед" помог ему понять, насколько сложно бывает в футболе. Сложно набирать очки. Это очень ему помогло".



"Макати обладает способностью играть на сжатом пространстве. Поэтому я сказал Чики (Бегиристайну, спортивному директору) не отправлять его в аренду. Мы нуждаемся в нем", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".