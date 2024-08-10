"Челси" изолировал Чалобу от первой команды

"Челси" продолжает подталкивать Трево Чалобу к уходу из клуба, отстранив защитника от тренировок с первой командой.

В прошлом месяце "Челси" не взял Чалобу в предсезонное турне по Соединенным Штатам, явно продемонстрировав свое намерение избавиться от Трево.



Сейчас коллектив Энцо Марески вернулся из турне и занимается на базе в Кобхэме, но Чалобе было запрещено пользоваться инфраструктурой первой команды — даже принимать пищу и переодеваться Трево вынужден отдельно.



24-летний англичанин, который находится в системе "Челси" с восьми лет, будет поддерживать форму с игроками академии, пока не найдет себе новое пристанище, утверждает The Telegraph.



Вместе с юниорами "Челси" тренируется не только Чалоба, но также Армандо Бройя и Ромелу Лукаку. Всех троих клуб хочет продать до закрытия летнего трансферного окна.



Среди клубов, которые проявляют интерес к Чалобе, значатся "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас". А прошлым летом Трево сам отказал "Ноттингем Форест".



Оцениваемый в 25 миллионов фунтов Чалоба сыграл 17 матчей за "Челси" в прошлом сезоне, завершая кампанию игроком стартового состава.