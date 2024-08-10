"Челси" изолировал Чалобу от первой команды

Трево Чалоба "Челси" продолжает подталкивать Трево Чалобу к уходу из клуба, отстранив защитника от тренировок с первой командой.

В прошлом месяце "Челси" не взял Чалобу в предсезонное турне по Соединенным Штатам, явно продемонстрировав свое намерение избавиться от Трево.

Сейчас коллектив Энцо Марески вернулся из турне и занимается на базе в Кобхэме, но Чалобе было запрещено пользоваться инфраструктурой первой команды — даже принимать пищу и переодеваться Трево вынужден отдельно.

24-летний англичанин, который находится в системе "Челси" с восьми лет, будет поддерживать форму с игроками академии, пока не найдет себе новое пристанище, утверждает The Telegraph.

Вместе с юниорами "Челси" тренируется не только Чалоба, но также Армандо Бройя и Ромелу Лукаку. Всех троих клуб хочет продать до закрытия летнего трансферного окна.

Среди клубов, которые проявляют интерес к Чалобе, значатся "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас". А прошлым летом Трево сам отказал "Ноттингем Форест".

Оцениваемый в 25 миллионов фунтов Чалоба сыграл 17 матчей за "Челси" в прошлом сезоне, завершая кампанию игроком стартового состава.


Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. farot 10.08.2024 20:34 # farot
    туда этих говноедов обнаглевших

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  2. peinpein 10.08.2024 20:30 # peinpein
    Надо к нам забирать

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  3. chelsea88 10.08.2024 20:19 # chelsea88
    Долбоё6ы 6лядь.

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