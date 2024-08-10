"Сити" победил МЮ в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли", взяв верх в серии пенальти.
В стартовом составе у "горожан" дебютировал 19-летний Нико О'Райли. Также свой шанс получил 21-летний Джеймс Макати, который два предыдущих сезона провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед".
Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг придержал своего новичка Джошуа Зиркзее в запасе. Там же оказался и Джейдон Санчо.
В начале матча команды только присматривались друг к другу и играли без ворот. Первый опасный момент возник лишь на 24-й минуте, когда Лисандро Мартинес потерял мяч на фланге. Оскар Бобб тут же вывел на удар внутри штрафной Макати, и Джеймс закрутил мяч в штангу.
За весь первый тайм команды так и не наиграли хотя бы на один удар в створ. Неточные удары "Сити" были чуть острее.
Вскоре после начала второго тайма Бруну Фернандеш с подступов к штрафной забросил мяч в дальний угол чужих ворот, однако чуть ранее капитан "Юнайтед" угодил в офсайд.
Впоследствии "дьяволы" нанесли первый в матче удар в створ, а на 75-й минуте Маркус Рэшфорд, из центра штрафной замыкая прострел Алехандро Гарначо, пробил в штангу.
Вскоре "Юнайтед" имел еще один верный момент, но вышедший на замену Скотт Мактоминей со считанных метров не смог подправить мяч в ворота после скидки головой Рэшфорда.
"Дьяволы" были явно настойчивее во втором тайме, и на 82-й минуте им удалось открыть счет. Гарначо вошел в штрафную с правого края, сместился по направлению центра и пробил низом в угол ворот — 0:1.
После перерыва "Сити" был беззуб впереди, однако на 89-й минуте счет стал равным. Это Бернарду Силва пробил головой с границы вратарской после навесной передачи Бобба — 1:1.
Когда компенсированное время истекло, команды перешли к исполнению пенальти. Серия началась с отраженного Андре Онана удара Бернарду Силвы, но затем Эдерсон перевел выстрел Джейдона Санчо в штангу. Роковую же осечку допустил Джонни Эванс, пробив мимо.
"Сити" выиграл матч за Суперкубок Англии, взяв небольшой реванш у соседей за поражение в финале Кубка Англии. "Юнайтед" был хорош по игре во втором тайме, поэтому Тен Хагу и его игрокам не нужно унывать.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Сити" в серии пенальти — 7:6
Голы: Силва 89 — Гарначо 82.
Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Силва (голкипер), Далот (гол) — Де Брюйне (гол), Гарначо (гол) — Холанд (гол), Санчо (голкипер, штанга) — Савиньо (гол), Каземиро (гол) — Эдерсон (гол), Мактоминей (гол) — Нунеш (гол), Мартинес (гол) — Диаш (гол), Эванс (мимо) — Аканджи (гол).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке 90), Ковачич, О'Райли (Нунеш 63), Макати (Силва 80), Бобб (Де Брюйне 90), Доку (Савиньо 63), Холанд.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Магуайр (Пельистри 58), Мартинес, Эванс, Далот, Каземиро, Майну (Колльер 59), Фернандеш, Диалло (Гарначо 59), Маунт (Мактоминей 58), Рэшфорд (Санчо 83).
Предупреждения: Нунеш, Силва.
10.08.2024 19:15
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Два мочестерских говна...
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Гарначо единственное светлое пятно в этом сброде, бруно как всегда диалло неплох , остальное ну такое
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Теперь понятна любофф бабки к дагоченцам: Дон, конечно, не такой стильный, как Ван Бастер, но вещи от Прада носит.
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Во втором тайме отьебали . Сранчо маму ебал на выход с депутатом
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Выебаны сучки пригородные
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Тотальная поддержка главного ЛГБТ клуба Англии от скузни, которые отдаются мужикам по крепкой дружбе.
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sausage
Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.
Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1
жесть
(ответить)
Зиркези с Йоро купили, а толку
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Заменят ТХ РВН по ходу сезона, не зря голландского шлака накупили, может серию удачных матчей осилят - это потолок.
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Одмэн, конечно, прекалист: подставил престарелую, убрав возможность удалять комментарии. Вот так запуталась в своих акках и случайно сделала каминг-аут с основного.
Или не случайно.
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Охуеть. Пришла целая армия с американским оружием в Россию. Взяла в заложники гражданских, разьебали нашу колонну, применяют хим-оружие на нашей земле, а нам типо похуй.
Получается в Россию вот так легко может зайти любой и начать там всех ебать.
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А вообще, я в ахуе от деградации мышления фапло юзеров.
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сосиска отдаётся своим друзья и называет это крепкой мужской дружбой
ещё одно доказательство что русня пидорасы и у них это в скрепах
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Бабца уже начала оправдываться, что вы не так поняли её слова про "отдаться", типа, это всё шутка и вообще про мужскую дружбу? Влом рыться в её десятках фейках.
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У хачихи началась кровавая неделя. Очередная, бездарная попытка приплести ЛФК к своей порваной дупе.
Поддержим фриганку из Верхнего Ларса?
(ответить)
10.08.2024 19:09 #
sausage
Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1
Бабца с фейка хотела отшутиться, но запуталась в своих аккаунтах, бедняга. Зато теперь понятно, что бабца 24/7 вахтёрит на фупле под фейками.
Поздняков. Подписаться.
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Ватные колбасные лузеркузенцы, с лилово-краповыми ипалами в 4к, забафанные шестидолларовым винцом, с мыслями "ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ" в своей тупой коробке вместо головы, сжимая во всю брелочек витали, надеялись на проигрыш своих ебырей. Но не свезло.
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пидорусы, что случилось?))
Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек
Об этом сообщили в МЧС. 4500 человек расселили в пункты временного размещения.
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САФ капитально развалил МЮ, ничто не поможет уже.
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