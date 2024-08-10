"Сити" победил МЮ в матче за Суперкубок Англии

Бернарду Силва "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли", взяв верх в серии пенальти.

В стартовом составе у "горожан" дебютировал 19-летний Нико О'Райли. Также свой шанс получил 21-летний Джеймс Макати, который два предыдущих сезона провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед".

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг придержал своего новичка Джошуа Зиркзее в запасе. Там же оказался и Джейдон Санчо.

В начале матча команды только присматривались друг к другу и играли без ворот. Первый опасный момент возник лишь на 24-й минуте, когда Лисандро Мартинес потерял мяч на фланге. Оскар Бобб тут же вывел на удар внутри штрафной Макати, и Джеймс закрутил мяч в штангу.

За весь первый тайм команды так и не наиграли хотя бы на один удар в створ. Неточные удары "Сити" были чуть острее.

Вскоре после начала второго тайма Бруну Фернандеш с подступов к штрафной забросил мяч в дальний угол чужих ворот, однако чуть ранее капитан "Юнайтед" угодил в офсайд.

Впоследствии "дьяволы" нанесли первый в матче удар в створ, а на 75-й минуте Маркус Рэшфорд, из центра штрафной замыкая прострел Алехандро Гарначо, пробил в штангу.

Вскоре "Юнайтед" имел еще один верный момент, но вышедший на замену Скотт Мактоминей со считанных метров не смог подправить мяч в ворота после скидки головой Рэшфорда.

"Дьяволы" были явно настойчивее во втором тайме, и на 82-й минуте им удалось открыть счет. Гарначо вошел в штрафную с правого края, сместился по направлению центра и пробил низом в угол ворот — 0:1.

После перерыва "Сити" был беззуб впереди, однако на 89-й минуте счет стал равным. Это Бернарду Силва пробил головой с границы вратарской после навесной передачи Бобба — 1:1.

Когда компенсированное время истекло, команды перешли к исполнению пенальти. Серия началась с отраженного Андре Онана удара Бернарду Силвы, но затем Эдерсон перевел выстрел Джейдона Санчо в штангу. Роковую же осечку допустил Джонни Эванс, пробив мимо.

"Сити" выиграл матч за Суперкубок Англии, взяв небольшой реванш у соседей за поражение в финале Кубка Англии. "Юнайтед" был хорош по игре во втором тайме, поэтому Тен Хагу и его игрокам не нужно унывать.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Сити" в серии пенальти — 7:6

Голы: Силва 89 — Гарначо 82.

Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Силва (голкипер), Далот (гол) — Де Брюйне (гол), Гарначо (гол) — Холанд (гол), Санчо (голкипер, штанга) — Савиньо (гол), Каземиро (гол) — Эдерсон (гол), Мактоминей (гол) — Нунеш (гол), Мартинес (гол) — Диаш (гол), Эванс (мимо) — Аканджи (гол).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке 90), Ковачич, О'Райли (Нунеш 63), Макати (Силва 80), Бобб (Де Брюйне 90), Доку (Савиньо 63), Холанд.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Магуайр (Пельистри 58), Мартинес, Эванс, Далот, Каземиро, Майну (Колльер 59), Фернандеш, Диалло (Гарначо 59), Маунт (Мактоминей 58), Рэшфорд (Санчо 83).

Предупреждения: Нунеш, Силва.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2024 19:15

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Последние комментарии:




  1. dexter 10.08.2024 20:33 # dexter
    https://www.youtube.com/watch?v=taCRBFkUqdM

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  2. zaeba1l 10.08.2024 20:29 # zaeba1l
    Два мочестерских говна...

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  3. quavo 10.08.2024 20:23 # quavo
    Гарначо единственное светлое пятно в этом сброде, бруно как всегда диалло неплох , остальное ну такое

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  4. hachidlo 10.08.2024 20:20 # hachidlo
    Теперь понятна любофф бабки к дагоченцам: Дон, конечно, не такой стильный, как Ван Бастер, но вещи от Прада носит.

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  5. quavo 10.08.2024 20:20 # quavo
    Во втором тайме отьебали . Сранчо маму ебал на выход с депутатом

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  6. meshuggah 10.08.2024 20:13 # meshuggah
    Выебаны сучки пригородные

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  7. moneycity 10.08.2024 20:08 # moneycity
    Тотальная поддержка главного ЛГБТ клуба Англии от скузни, которые отдаются мужикам по крепкой дружбе.

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  8. lexa-arsenal 10.08.2024 20:05 # lexa-arsenal
    sausage

    Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1

    жесть

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  9. takernotagiver 10.08.2024 20:05 # takernotagiver
    Зиркези с Йоро купили, а толку

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  10. alexomck 10.08.2024 19:48 # alexomck
    Заменят ТХ РВН по ходу сезона, не зря голландского шлака накупили, может серию удачных матчей осилят - это потолок.

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  11. hachidlo 10.08.2024 19:48 # hachidlo
    Одмэн, конечно, прекалист: подставил престарелую, убрав возможность удалять комментарии. Вот так запуталась в своих акках и случайно сделала каминг-аут с основного.
    Или не случайно.

    Поздняков. Подписаться.

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  12. pozdnyakov 10.08.2024 19:47 # pozdnyakov
    Охуеть. Пришла целая армия с американским оружием в Россию. Взяла в заложники гражданских, разьебали нашу колонну, применяют хим-оружие на нашей земле, а нам типо похуй.
    Получается в Россию вот так легко может зайти любой и начать там всех ебать.

    Поздняков. Подписаться

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  13. sausage 10.08.2024 19:46 # sausage
    А вообще, я в ахуе от деградации мышления фапло юзеров.

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  14. amirhan-gurazhev 10.08.2024 19:46 # amirhan-gurazhev
    сосиска отдаётся своим друзья и называет это крепкой мужской дружбой

    ещё одно доказательство что русня пидорасы и у них это в скрепах

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  15. hachidlo 10.08.2024 19:46 # hachidlo
    Бабца уже начала оправдываться, что вы не так поняли её слова про "отдаться", типа, это всё шутка и вообще про мужскую дружбу? Влом рыться в её десятках фейках.

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  16. dexter 10.08.2024 19:41 # dexter
    У хачихи началась кровавая неделя. Очередная, бездарная попытка приплести ЛФК к своей порваной дупе.

    Поддержим фриганку из Верхнего Ларса?

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  17. hachidlo 10.08.2024 19:39 # hachidlo
    10.08.2024 19:09 #
    sausage

    Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.

    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1

    Бабца с фейка хотела отшутиться, но запуталась в своих аккаунтах, бедняга. Зато теперь понятно, что бабца 24/7 вахтёрит на фупле под фейками.

    Поздняков. Подписаться.

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  18. hachidlo 10.08.2024 19:36 # hachidlo
    Ватные колбасные лузеркузенцы, с лилово-краповыми ипалами в 4к, забафанные шестидолларовым винцом, с мыслями "ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТЕЙ" в своей тупой коробке вместо головы, сжимая во всю брелочек витали, надеялись на проигрыш своих ебырей. Но не свезло.

    Поздняков. Подписаться.

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  19. narcot 10.08.2024 19:36 # narcot
    пидорусы, что случилось?))



    Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек

    Об этом сообщили в МЧС. 4500 человек расселили в пункты временного размещения.

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  20. alexomck 10.08.2024 19:36 # alexomck
    САФ капитально развалил МЮ, ничто не поможет уже.

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