"Сити" победил МЮ в матче за Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли", взяв верх в серии пенальти.

В стартовом составе у "горожан" дебютировал 19-летний Нико О'Райли. Также свой шанс получил 21-летний Джеймс Макати, который два предыдущих сезона провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед".



Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг придержал своего новичка Джошуа Зиркзее в запасе. Там же оказался и Джейдон Санчо.



В начале матча команды только присматривались друг к другу и играли без ворот. Первый опасный момент возник лишь на 24-й минуте, когда Лисандро Мартинес потерял мяч на фланге. Оскар Бобб тут же вывел на удар внутри штрафной Макати, и Джеймс закрутил мяч в штангу.



За весь первый тайм команды так и не наиграли хотя бы на один удар в створ. Неточные удары "Сити" были чуть острее.



Вскоре после начала второго тайма Бруну Фернандеш с подступов к штрафной забросил мяч в дальний угол чужих ворот, однако чуть ранее капитан "Юнайтед" угодил в офсайд.



Впоследствии "дьяволы" нанесли первый в матче удар в створ, а на 75-й минуте Маркус Рэшфорд, из центра штрафной замыкая прострел Алехандро Гарначо, пробил в штангу.



Вскоре "Юнайтед" имел еще один верный момент, но вышедший на замену Скотт Мактоминей со считанных метров не смог подправить мяч в ворота после скидки головой Рэшфорда.



"Дьяволы" были явно настойчивее во втором тайме, и на 82-й минуте им удалось открыть счет. Гарначо вошел в штрафную с правого края, сместился по направлению центра и пробил низом в угол ворот — 0:1.



После перерыва "Сити" был беззуб впереди, однако на 89-й минуте счет стал равным. Это Бернарду Силва пробил головой с границы вратарской после навесной передачи Бобба — 1:1.



Когда компенсированное время истекло, команды перешли к исполнению пенальти. Серия началась с отраженного Андре Онана удара Бернарду Силвы, но затем Эдерсон перевел выстрел Джейдона Санчо в штангу. Роковую же осечку допустил Джонни Эванс, пробив мимо.



"Сити" выиграл матч за Суперкубок Англии, взяв небольшой реванш у соседей за поражение в финале Кубка Англии. "Юнайтед" был хорош по игре во втором тайме, поэтому Тен Хагу и его игрокам не нужно унывать.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Сити" в серии пенальти — 7:6



Голы: Силва 89 — Гарначо 82.



Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Силва (голкипер), Далот (гол) — Де Брюйне (гол), Гарначо (гол) — Холанд (гол), Санчо (голкипер, штанга) — Савиньо (гол), Каземиро (гол) — Эдерсон (гол), Мактоминей (гол) — Нунеш (гол), Мартинес (гол) — Диаш (гол), Эванс (мимо) — Аканджи (гол).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке 90), Ковачич, О'Райли (Нунеш 63), Макати (Силва 80), Бобб (Де Брюйне 90), Доку (Савиньо 63), Холанд.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Магуайр (Пельистри 58), Мартинес, Эванс, Далот, Каземиро, Майну (Колльер 59), Фернандеш, Диалло (Гарначо 59), Маунт (Мактоминей 58), Рэшфорд (Санчо 83).



Предупреждения: Нунеш, Силва.