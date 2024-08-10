"Брентфорд" согласовал покупку Фабиу Карвалью

"Брентфорд" согласовал покупку вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью.

Ранее в августе "Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "Саутгемптон" за 15 миллионов фунтов.



Пока "Саутгемптон" думал, будет ли улучшать свое предложение, с "Ливерпулем" договорился "Брентфорд", выразив готовность заплатить за Фабиу 20 млн. фунтов плюс 7.5 млн. фунтов виде бонусов.



Также "Ливерпулю" будет положено 20 процентов с последующей перепродажи игрока "Брентфордом".



По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний португалец уже согласовал условия личного контракта с "пчелами" и теперь направляется на медобследование.