"Брентфорд" согласовал покупку Фабиу Карвалью

Фабиу Карвалью "Брентфорд" согласовал покупку вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью.

Ранее в августе "Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "Саутгемптон" за 15 миллионов фунтов.

Пока "Саутгемптон" думал, будет ли улучшать свое предложение, с "Ливерпулем" договорился "Брентфорд", выразив готовность заплатить за Фабиу 20 млн. фунтов плюс 7.5 млн. фунтов виде бонусов.

Также "Ливерпулю" будет положено 20 процентов с последующей перепродажи игрока "Брентфордом".

По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний португалец уже согласовал условия личного контракта с "пчелами" и теперь направляется на медобследование.


Метки Брентфорд, Карвалью, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 10.08.2024 19:36 # apl-nash
    Удачи парнишке, всегда нравился. Побольше практики и вырастет в топарика. Желаю, чтобы пчёлы перепродали его позже лямов за 80))

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  2. dexter 10.08.2024 19:27 # dexter
    Просто дауны в руководстве ЛФК.

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  3. vyrentz 10.08.2024 19:24 # vyrentz
    Нравился тип, мож еще вернется

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  4. szobo88 10.08.2024 19:15 # szobo88
    В принципе нормально, у нас на его позицию есть те, кто сильнее него, да и пацану нужно играть, а не на банке сидеть. Надеюсь, в его контракте есть опция выкупа.

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  5. alexomck 10.08.2024 19:13 # alexomck
    норм слили ленивца

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  6. hakid 10.08.2024 19:11 # hakid
    зря, должен был быть будущим топариком

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