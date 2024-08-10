"Брентфорд" согласовал покупку Фабиу Карвалью
"Брентфорд" согласовал покупку вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью.
Ранее в августе "Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "Саутгемптон" за 15 миллионов фунтов.
Пока "Саутгемптон" думал, будет ли улучшать свое предложение, с "Ливерпулем" договорился "Брентфорд", выразив готовность заплатить за Фабиу 20 млн. фунтов плюс 7.5 млн. фунтов виде бонусов.
Также "Ливерпулю" будет положено 20 процентов с последующей перепродажи игрока "Брентфордом".
По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний португалец уже согласовал условия личного контракта с "пчелами" и теперь направляется на медобследование.
10.08.2024 19:00
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Удачи парнишке, всегда нравился. Побольше практики и вырастет в топарика. Желаю, чтобы пчёлы перепродали его позже лямов за 80))
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Просто дауны в руководстве ЛФК.
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Нравился тип, мож еще вернется
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В принципе нормально, у нас на его позицию есть те, кто сильнее него, да и пацану нужно играть, а не на банке сидеть. Надеюсь, в его контракте есть опция выкупа.
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норм слили ленивца
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зря, должен был быть будущим топариком
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