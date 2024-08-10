"Лестер" арендовал Буонанотте у "Брайтона"

"Лестер" взял в аренду на сезон 2024/25 атакующего полузащитника "Брайтона" Факундо Буонанотте.

Буонанотте присоединился к "Брайтону" в январе 2023 и в прошлом сезоне сыграл 36 матчей за "чаек" во всех соревнованиях.



Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер не смог гарантировать Буонанотте регулярную игровую практику, и 19-летний полузащитник решил отправиться за опытом в "Лестер".



Буонанотте, на счету которого два матча за сборную Аргентины, сможет дебютировать за команду Стива Купера в поединке первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 19 августа.