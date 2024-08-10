"Юнайтед" договорился о покупке Де Лигта

"Манчестер Юнайтед", наконец, договорился с "Баварией" о покупке защитника Маттейса Де Лигта.

После нескольких недель переговоров "Юнайтед" "Бавария" сошлись на том, что компенсация за Де Лигта составит 50 миллионов евро (42.9 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде легко достижимых бонусов.



Теперь Де Лигт направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и заключить с "Юнайтед" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



"Юнайтед" нужно зарегистрировать Де Лигта до полудня четверга, чтобы задействовать 24-летнего игрока сборной Голландии в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в пятницу.



Помимо этого, "Бавария" приняла предложение "Юнайтед" в 20 миллионов евро (17.2 млн. фунтов), включая бонусы, о покупке правого защитника Нуссаира Мазрауи, сообщает The Athletic.



"Юнайтед" будет готов оформить переход 26-летнего марокканца, как только Аарон Ван-Биссака завершит свой переход в "Вест Хэм" за 15 млн. фунтов. "Молотобойцы" ждут экс-защитника "Кристал Пэлас" на медобследование в ближайшие 48 часов.