"Тоттенхэм" приобрел Доминика Соланке

"Тоттенхэм" объявил о приобретении нападающего Доминика Соланке за 65 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.

Указанная сумма в 65 млн. фунтов является и рекордной покупкой "Тоттенхэма", и рекордной продажей "Борнмута".



Соланке заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года и стал четвертым приобретением "шпор" этим летом после Яна Мин Хека, Лукаса Бергвалла и Арчи Грея.



Покупкой Соланке "Тоттенхэм", наконец, восполнил ту пустоту, которая образовалась после ухода Харри Кейна в "Баварию" год назад.



Соланке выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Ливерпуля" за 19 млн. фунтов в 2019 году. Прошлый сезон стал лучшим в карьере 26-летнего англичанина — 21 гол в 42 матчах.



Теперь "Ливерпулю" как бывшему клубу Соланке положено 20 процентов от чистой прибыли, которую получит "Борнмут" за Доминика.



