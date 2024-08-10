"Тоттенхэм" приобрел Доминика Соланке
"Тоттенхэм" объявил о приобретении нападающего Доминика Соланке за 65 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
Указанная сумма в 65 млн. фунтов является и рекордной покупкой "Тоттенхэма", и рекордной продажей "Борнмута".
Соланке заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года и стал четвертым приобретением "шпор" этим летом после Яна Мин Хека, Лукаса Бергвалла и Арчи Грея.
Покупкой Соланке "Тоттенхэм", наконец, восполнил ту пустоту, которая образовалась после ухода Харри Кейна в "Баварию" год назад.
Соланке выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Ливерпуля" за 19 млн. фунтов в 2019 году. Прошлый сезон стал лучшим в карьере 26-летнего англичанина — 21 гол в 42 матчах.
Теперь "Ливерпулю" как бывшему клубу Соланке положено 20 процентов от чистой прибыли, которую получит "Борнмут" за Доминика.
10.08.2024 16:00
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Ну нах дорого за него! 40млн красная цена Салянке
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Че было не вернуть забивного воспитанника? Америкос у руля - пизда клубу.
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9 лям отстегните красной братве, плизки, и лимон попозжа с бонусов-с
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Ливерпульси - бизнескарси !
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