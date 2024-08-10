Тодибо перешел в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил о переходе в клуб защитника "Ниццы" и сборной Франции Жан-Клера Тодибо.

Тодибо проведет в "Вест Хэме" сезон 2024/25 на правах аренды, после чего лондонский клуб сможет выкупить Жан-Клера по заранее оговоренной цене в размере 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).



В борьбе за Тодибо "Вест Хэм" опередил "Ювентус", который увяз в переговорах с "Ниццей" и этим предоставил "молотобойцам" шанс перехватить 24-летнего француза.



Ранее этим летом заполучить Тодибо хотел и "Манчестер Юнайтед", однако УЕФА заблокировал этот трансфер, потому что владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф также является акционером клуба с "Олд Траффорд".



Тодибо, взявший в "Вест Хэме" 25-й номер, является воспитанником "Тулузы", откуда он отправился в "Барселону" в 2019 году. Затем побывав в "Шальке-04" и "Бенфике" на правах аренды, в 2021 Жан-Клер ушел в "Ниццу".



"Я по-настоящему взволнован своим переходом в "Вест Хэм". Это исполнение мечты — играть в Премьер-Лиге, лучшей лиге в мире".



"Это удивительная возможность для меня, в клубе с огромными амбициями, который хочет по-настоящему прогрессировать при новом главном тренере".



"Я чувствую, что это правильное время, чтобы оказаться в "Вест Хэме", сердце Лондона, с удивительными и страстными фанатами. Мне не терпится надеть футболку "Вест Ххэма" и сыграть на Лондонском стадионе в Премьер-Лиге", — сообщил Тодибо.



