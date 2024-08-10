"Вест Хэм" почти договорился о покупке Ван-Биссаки

"Вест Хэм" близок к согласованию трансфера правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.

Ранее на этой неделе появилась информация об интересе "Вест Хэма" к защитнику "Ньюкасла" Кирану Триппьеру, которого "Вест Хэм" решил рассмотреть в качестве альтернативного варианта по укреплению правого фланга обороны.



Однако Sky Sports утверждает, что "Вест Хэму" все же удалось совершить прорыв в переговорах по своей основной цели в лице 26-летнего Ван-Биссаки.



"Вест Хэм" практически договорился и с "Юнайтед", и с самим Ван-Биссакой. Существовавшие прежде разногласия были преодолены, и теперь все стороны ожидают, что сделка будет заключена.



После расставания с Ван-Биссакой "Юнайтед" будет готов завершить приобретение Нуссаира Мазрауи из "Баварии".