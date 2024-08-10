Гвардиола: "Я должен решить, чего я хочу"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему еще предстоит принять решение насчет своего будущего.
Как известно, контракт Гвардиолы с "Сити" истекает следующим летом, и Хосепа называют одним из кандидатов на вакантную роль наставника сборной Англии.
В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" Гвардиолу спросили насчет работы со сборной Англии, однако в данный момент все мысли 53-летнего каталонца связаны с "Сити".
"Я должен решить, что я хочу делать в своей жизни. Я должен решить, хочу я продолжить здесь, сделать перерыв, тренировать сборные или нет. Прямо сейчас я здесь, а когда ты начинаешь свой путь в соревнованиях, моя энергия возвращается. Я всецело предвкушаю новый сезон, потому что я вижу вещи, которые мне нравятся", — цитирует Гвардиолу BBC.
10.08.2024 13:00
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