Джордан: "Галлахер — посредственный игрок"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан убежден, что продажа полузащитника Конора Галлахера не станет большой проблемой для "Челси".

В прошлом сезоне Галлахер был ключевым игроком "Челси", в большинстве матчей исполняя обязанности капитана. Но сейчас Конор уже находится в Мадриде, готовясь подписать контракт с "Атлетико".



По мнению Джордана, шумиха насчет ухода Галлахера преувеличена. Саймон не видит в Коноре ничего выдающегося.



"Конечно, это не такой плохой переход. Не такой плохой для Конора Галлахера".



"Такое впечатление, что Конору Галлахеру приписывают репутацию игрока мирового уровня, и, возможно, именно "Челси" преуспел в его продаже".



"Они ("Челси") получили 40 миллионов фунтов за посредственного игрока — не такого плохого игрока, который вызывается в свою сборную и обладает некоторым признанием".



"Мне нравится его энергия. Нет сомнений, что он искренний игрок. Он является одним из тех игроков, на кого ты можешь положиться, зная, что в каждом матче он сыграет на семь баллов из 10".



"Но он не является исключительным игроком", — сообщил Джордан talkSPORT.