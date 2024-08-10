Джордан: "Галлахер — посредственный игрок"

Конор Галлахер Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан убежден, что продажа полузащитника Конора Галлахера не станет большой проблемой для "Челси".

В прошлом сезоне Галлахер был ключевым игроком "Челси", в большинстве матчей исполняя обязанности капитана. Но сейчас Конор уже находится в Мадриде, готовясь подписать контракт с "Атлетико".

По мнению Джордана, шумиха насчет ухода Галлахера преувеличена. Саймон не видит в Коноре ничего выдающегося.

"Конечно, это не такой плохой переход. Не такой плохой для Конора Галлахера".

"Такое впечатление, что Конору Галлахеру приписывают репутацию игрока мирового уровня, и, возможно, именно "Челси" преуспел в его продаже".

"Они ("Челси") получили 40 миллионов фунтов за посредственного игрока — не такого плохого игрока, который вызывается в свою сборную и обладает некоторым признанием".

"Мне нравится его энергия. Нет сомнений, что он искренний игрок. Он является одним из тех игроков, на кого ты можешь положиться, зная, что в каждом матче он сыграет на семь баллов из 10".

"Но он не является исключительным игроком", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Галлахер, Джордан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2024 12:00

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  1. ganinilyha 10.08.2024 12:03 # ganinilyha
    Если в Атлетико Сауль в основе играл, то Галлахер точно не потеряется

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