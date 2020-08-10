Тен Хаг: "Рэшфорд мотивирован, чтобы провести очень хороший сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его нападающий Маркус Рэшфорд решительно настроен вернуться в свою лучшую форму в новом сезоне.

Рэшфорд крайне неудачно отыграл прошлый сезон после того, как в предыдущем, 2022/23, забил 30 голов. В прессе даже появились слухи, что спад Маркуса связан с разладом в его отношениях с Тен Хагом.



Однако во время предсезонного периода Рэшфорд произвел позитивное впечатление на Тен Хага. Эрик чувствует, что 26-летний англичанин жаждет исправиться.



"Во время турне мы убедились, что он очен жизнерадостен, он в очень хорошем состоянии, и у нас большие ожидания насчет него, как и насчет всей команды в этом сезоне".



"В отношении "Манчестер Юнайтед" и этой команды всегда так много предположений. Но мы знаем правду. Он очень упорно трудится, он очень амбициозен и мотивирован, чтобы провести очень хороший сезон", — цитирует Тен Хага Sky Sports.