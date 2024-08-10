Гвардиола подтвердил, что Эдерсон останется в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что голкипер Эдерсон не покинет клуб этим летом.

Этим летом Эдерсона пытались переманить два саудовских клуба — "Аль-Ахли" и затем "Аль-Иттихад".



"Сити" удалось отразить этот интерес, и в преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" Гвардиола объявил, что вопрос с будущим 30-летнего бразильца закрыт.



"Это огромное облегчение, что Эдерсон и Ортега остаются".



"Этот невероятный восьмилетний процесс был бы невозможен без Эдерсона. Невозможен без его харизмы, его стабильности. Учитывая наш стиль игры, заменить голкипера непросто, поэтому я очень доволен тем, что он останется. Он выйдет в старте (против МЮ)", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.