"Лестер" договаривается насчет аренды Захи

"Лестер" договаривается о приглашении вингера турецкого "Галатасарая" Уилфрида Захи.

Заха только прошлым летом перешел в "Галатасарай" свободный агентом из "Кристал Пэлас", однако клуб из Стамбула уже хочет избавиться от Уилфрида.



На этой неделе появилась информация, что Заха собирается вернуться в Премьер-Лигу. В первую очередь Уилфрида стали сватать назад в "Пэлас".



Однако The Athletic предполагает, что Заха продолжит карьеру в "Лестере", который возьмет 31-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара в аренду на сезон 2024/25.



В прошлом сезоне Заха помог "Галатасараю" выиграть турецкое первенство, забив 10 голов и отдав пять результативных передач в 42 матчах с учетом всех соревнований, однако в концовке кампании Уилфрид перестал проходить в стартовый состав, будучи одним из самых высокооплачиваемых игроков.