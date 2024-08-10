МЮ приблизился к покупке Де Лигта и Мазрауи
"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах с "Баварией" о покупке защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.
В начале августа стало известно, что "Бавария" отклонила совместное предложение "Юнайтед" по Де Лигту и Мазрауи, и показалось, что сделка находится под угрозой.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что два клуба продолжили переговоры, которые продвигаются в позитивном ключе. "Бавария" открыта к продаже обоих защитников по правильной цене.
В данный момент все идет к тому, что 24-летний Де Лигт и 26-летний Мазрауи окажутся в "Юнайтед" позже в августе. Оба игрока уже выразили желание воссоединиться со своим бывшим наставником по "Аяксу" Эриком Тен Хагом в Манчестере.
10.08.2024 07:00
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