МЮ приблизился к покупке Де Лигта и Мазрауи

"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах с "Баварией" о покупке защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

В начале августа стало известно, что "Бавария" отклонила совместное предложение "Юнайтед" по Де Лигту и Мазрауи, и показалось, что сделка находится под угрозой.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что два клуба продолжили переговоры, которые продвигаются в позитивном ключе. "Бавария" открыта к продаже обоих защитников по правильной цене.



В данный момент все идет к тому, что 24-летний Де Лигт и 26-летний Мазрауи окажутся в "Юнайтед" позже в августе. Оба игрока уже выразили желание воссоединиться со своим бывшим наставником по "Аяксу" Эриком Тен Хагом в Манчестере.