Гвардиола: "Альварес хочет взяться за новое испытание"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб решил отпустить нападающего Хулиана Альвареса в испанский "Атлетико".

Ранее на этой неделе "Сити" принял предложение "Атлетико" в 81.5 млн. фунтов о покупке Альвареса, который был куплен "горожанами" у "Ривер Плейт" за 17 млн. фунтов в 2022 году.



По слова Гвардиолы, Альварес чувствовал себя недостаточно важным игроком в "Сити", а Хосеп никогда не стоит на пути у футболистов, которые несчастны.



"Я хочу выразить свою благодарность Хулиану. За два года здесь вместе мы выиграли все, и его вклад был огромен, выходил он в стартовом составе или нет".



"Его невероятно любили в команде за его поведение, но он хочет уйти и хочет взяться за новое испытание. Я говорил это много раз насчет многих игроков".



"Атлетико" — топ-клуб в Испании и Европе. Представьте, что будет, если он скажет мне о своем желании уйти, но при этом останется".



"Он много играл в прошлом сезоне, временами — вместе с Эрлингом (Холандом), но в некоторые моменты он чувствовал, что должен был играть, и я понимаю это".



"Он сказал, что хочет взяться за новое испытание, и именно так ему и следует поступить. Мне не нравится указывать игрокам, как им быть. Контракты — это славно, но они могут быть нарушены. Если игроки не чувствуют себя счастливыми, зачем им быть здесь?"



"Если они думают, что будут счастливы где-либо еще, то пусть попробуют. Оба клуба довольны достигнутым соглашением, и я предвкушаю, как все мы увидимся с ним для прощания".



"С ним было приятно работать. Я многому научился у него и надеюсь, он сможет найти то, что ищет", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.