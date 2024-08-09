"Милан" договорился с "Тоттенхэмом" о покупке Рояла

Эмерсон Роял Итальянский "Милан" согласовал приобретение защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла.

По информации The Athletic, "Милан" и "Тоттенхэм" согласовали компенсацию за Рояла в размере 18 миллионов евро (15.4 млн. фунтов), включая бонусы.

Когда два клуба согласуют оставшиеся детали, Роял пройдет медобследование и заключит с "Миланом" четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Три года назад "Тоттенхэм" приобрел Рояла у "Барселоны" по сделке стоимостью 30 млн. фунтов. В прошлом сезоне 25-летний бразилец сыграл 24 матча за "шпор", но лишь на 13 из них выходил в стартовом составе.

Основным правым защитником "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу утвердился Педро Порро, вдобавок этим летом из аренды вернулся Джед Спенс, что позволяет "шпорам" безболезненно отпустить Рояла.


Метки Милан, Роял, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 23:00

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