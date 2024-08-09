"Милан" договорился с "Тоттенхэмом" о покупке Рояла

Итальянский "Милан" согласовал приобретение защитника "Тоттенхэма" Эмерсона Рояла.

По информации The Athletic, "Милан" и "Тоттенхэм" согласовали компенсацию за Рояла в размере 18 миллионов евро (15.4 млн. фунтов), включая бонусы.



Когда два клуба согласуют оставшиеся детали, Роял пройдет медобследование и заключит с "Миланом" четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Три года назад "Тоттенхэм" приобрел Рояла у "Барселоны" по сделке стоимостью 30 млн. фунтов. В прошлом сезоне 25-летний бразилец сыграл 24 матча за "шпор", но лишь на 13 из них выходил в стартовом составе.



Основным правым защитником "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу утвердился Педро Порро, вдобавок этим летом из аренды вернулся Джед Спенс, что позволяет "шпорам" безболезненно отпустить Рояла.