О'Нил заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заключил со своим клубом новый четырехлетний контракт.

О'Нил возглавил "Вулверхэмптон" только год назад, за считанные дни до старта сезона 2023/24, придя на место покинувшего клуб из-за разногласий с руководством Хулена Лопетеги.



За этот год 41-летний англичанин, прежде поработавший в "Борнмуте", проявил себя с лучшей стороны. "Волки" играли в привлекательный футбол и одержали ряд ярких побед, в том числе над "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэмом".



В итоге "Вулверхэмптон" комфортно финишировал на 14-м месте, и на "Молинью" остались довольны проделанной О'Нилом работой, еще в конце прошлого сезона начав диалог о продлении сотрудничества.



С началом предсезонного периода переговоры были возобновлены, и сегодня "волки" объявили, что бывший полузащитник "Портсмута", "Вест Хэма" и "Норвича" связал свое будущее с клубом до 2028 года.