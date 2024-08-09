О'Нил заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Гари О Нил Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил заключил со своим клубом новый четырехлетний контракт.

О'Нил возглавил "Вулверхэмптон" только год назад, за считанные дни до старта сезона 2023/24, придя на место покинувшего клуб из-за разногласий с руководством Хулена Лопетеги.

За этот год 41-летний англичанин, прежде поработавший в "Борнмуте", проявил себя с лучшей стороны. "Волки" играли в привлекательный футбол и одержали ряд ярких побед, в том числе над "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэмом".

В итоге "Вулверхэмптон" комфортно финишировал на 14-м месте, и на "Молинью" остались довольны проделанной О'Нилом работой, еще в конце прошлого сезона начав диалог о продлении сотрудничества.

С началом предсезонного периода переговоры были возобновлены, и сегодня "волки" объявили, что бывший полузащитник "Портсмута", "Вест Хэма" и "Норвича" связал свое будущее с клубом до 2028 года.


Метки Вулверхэмптон, контракты, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 21:00

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