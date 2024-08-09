Соланке направляется на медобследование в "Тоттенхэм"

Доминик Соланке Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке пройдет медобследование в "Тоттенхэме" в ближайший уикенд.

В пятницу утром появилась информация, что "Борнмут" согласился отпустить Соланке, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов для больших клубов, в "Тоттенхэм".

По информации Sky Sports, теперь трансфер Соланке полностью согласован, и "Тоттенхэм" заплатить за Доминика 55 млн. фунтов. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

26-летний англичанин, забвиший 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, заинтересован в переходе в "Тоттенхэм", и оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшее время.

Около 9-10 млн. фунтов с этого трансфера получит "Ливерпуль" как бывший клуб Соланке, который и продал Доминика в "Борнмут" в 2019 году.


Метки Борнмут, Соланке, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.08.2024 20:42 # sausage
    Скока, скока? 55 лямов?)))

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  2. akado 09.08.2024 20:40 # akado
    Не пойму, почему бы не взять Тоуни, который на десять голов лучше, за те же или даже меньшие деньги.

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  3. makeewadim 09.08.2024 20:38 # makeewadim
    Опрометчиво!Приобретать только потому, что забил 19 мч?Какой бы увалень Ришарлисон не был, свои десять кладёт каждый сезон

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  4. vagifspurs 09.08.2024 20:14 # vagifspurs
    Заебись, ой как заебись.

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