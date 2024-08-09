Соланке направляется на медобследование в "Тоттенхэм"

Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке пройдет медобследование в "Тоттенхэме" в ближайший уикенд.

В пятницу утром появилась информация, что "Борнмут" согласился отпустить Соланке, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов для больших клубов, в "Тоттенхэм".



По информации Sky Sports, теперь трансфер Соланке полностью согласован, и "Тоттенхэм" заплатить за Доминика 55 млн. фунтов. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



26-летний англичанин, забвиший 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, заинтересован в переходе в "Тоттенхэм", и оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшее время.



Около 9-10 млн. фунтов с этого трансфера получит "Ливерпуль" как бывший клуб Соланке, который и продал Доминика в "Борнмут" в 2019 году.