Соланке направляется на медобследование в "Тоттенхэм"
Нападающий "Борнмута" Доминик Соланке пройдет медобследование в "Тоттенхэме" в ближайший уикенд.
В пятницу утром появилась информация, что "Борнмут" согласился отпустить Соланке, чей контракт предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов для больших клубов, в "Тоттенхэм".
По информации Sky Sports, теперь трансфер Соланке полностью согласован, и "Тоттенхэм" заплатить за Доминика 55 млн. фунтов. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
26-летний англичанин, забвиший 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, заинтересован в переходе в "Тоттенхэм", и оставшиеся формальности будут улажены в кратчайшее время.
Около 9-10 млн. фунтов с этого трансфера получит "Ливерпуль" как бывший клуб Соланке, который и продал Доминика в "Борнмут" в 2019 году.
09.08.2024 20:00
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Последние комментарии:
Скока, скока? 55 лямов?)))
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Не пойму, почему бы не взять Тоуни, который на десять голов лучше, за те же или даже меньшие деньги.
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Опрометчиво!Приобретать только потому, что забил 19 мч?Какой бы увалень Ришарлисон не был, свои десять кладёт каждый сезон
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Заебись, ой как заебись.
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