Ли Карсли возглавил сборную Англии на временной основе

FA объявила о назначении Ли Карсли временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии.

Таким образом, Карсли будет руководить английской сборной в матчах Лиги Наций против Ирландии и Финляндии в сентябре. Заявку на эти игры Ли огласит 29 августа.



В опубликованном FA заявлении говорится, что Карсли может сохранить этот временный пост на осень, пока Ассоциация определяется с постоянной заменой Гарету Саутгейту, ушедшему после поражения от Испании в финале Евро-2024.



50-летний Карсли, который сам сыграл 40 матчей за сборную Ирландии, трудится на FA с 2020 года, в течение этого времени поработав с юношеской сборной U-20 и молодежной сборной U-21.



Прошлым летом Карсли привел английскую молодежь к победе на Чемпионате Европы U-21.