"Челси" согласовал покупку Педру Нету
"Челси" согласовал приобретение вингера "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Педру Нету.
По информации BBC, "Вулверхэмптон" согласился отпустить Нету в "Челси" за 63 миллиона евро (54 млн. фунтов), включая 3 млн. фунтов в виде бонусов (2.6 млн. фунтов). Правда, два предыдущих предложения "синих" были отклонены "волками".
Теперь Нету направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Челси".
В предыдущие месяцы Нету сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", однако только "Челси" оказался готов заплатить установленную "Вулверхэмптоном" цену.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги Нету дважды отсутствовал с травмами задней поверхности бедра и сыграл только 20 матчей. Но при этом 24-летний португалец забил два гола и отдал девять результативных передач.
09.08.2024 18:00
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09.08.2024 18:19 #
bembo
на обеих флангах
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Источник: http://fapl.ru/posts/109278/?c=1
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А вот настоящий мужик. Наш слоняра
https://t.me/mash/56613
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Ну теперь понятно, почему Макрон так хохлов поддерживает. Пидарасы своих не бросают)
https://t.me/mash/56615
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https://t.me/apwagner/27024
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пенсы купили не юнца, виталя зашел на фаплю хапнуть за щеку хуйца.
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Пенсы в кой-то веки не юнца купили)
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Очередной развод на бабки. 15-ому клубу Лондона не привыкать)
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На самом деле, если Челчи купить ещк левого вингера и центр заща, я бы сказал, что они в гонке за АПЛ
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Дата регистрации: 27 июля 2024 г. 16:00
Комментариев на сайте: 5
Болеет за: Liverpool
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Источник: http://fapl.ru/users/hakid/
типичный болела ливерпуля, только зарегался и все коменты про челси
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шо там у кацапов в хрюнске?
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но ваще х3 или это прям топ.
2 гола и 9 пасов... ну такое)
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