"Челси" согласовал покупку Педру Нету

Педру Нету "Челси" согласовал приобретение вингера "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Педру Нету.

По информации BBC, "Вулверхэмптон" согласился отпустить Нету в "Челси" за 63 миллиона евро (54 млн. фунтов), включая 3 млн. фунтов в виде бонусов (2.6 млн. фунтов). Правда, два предыдущих предложения "синих" были отклонены "волками".

Теперь Нету направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Челси".

В предыдущие месяцы Нету сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", однако только "Челси" оказался готов заплатить установленную "Вулверхэмптоном" цену.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги Нету дважды отсутствовал с травмами задней поверхности бедра и сыграл только 20 матчей. Но при этом 24-летний португалец забил два гола и отдал девять результативных передач.


Метки Вулверхэмптон, Нету

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 18:00

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  1. vasant-balan 09.08.2024 19:20 # vasant-balan
    Мессенджер Signal заблокирован в России за нарушение законодательства — пресс-служба Роскомнадзора

    «Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

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  2. pozdnyakov 09.08.2024 19:15 # pozdnyakov
    Рамзану Кадырову сегодня вручили премию Людвига Нобеля за вклад в СВО

    «Я много медалей вручала, но почту за честь вручить медаль великого Нобеля великому Рамзану. Это большая честь для меня» – заявила руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева

    Оригинальная медаль Людвига Нобеля была учреждена в Санкт-Петербурге в 1888 году. Ею награждают выдающимся людей из разных сфер деятельности.


    Зазеркалье какое-то....

    Поздняков. Подписаться

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  3. bembo 09.08.2024 19:13 # bembo
    https://t.me/uniannet/141584

    А вот и видео с эпичного шашлындоса.

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  4. imf-tau 09.08.2024 19:11 # imf-tau
    Сперва обоссались иранские воздуханы, теперь идет ответное обсерити от российских воздуханов.

    Украина вон захватывает Курскую АЭС и вообще вообще, если верить носатому мочаче и его говнотелеге. Что парашка делать в ответ будет, перчатка-то брошена.

    Потому что пока рашка смокчет политически тихонечко бибу за щекой. Ждем очередных пустых обещаний и пиздежа в стиле иранских товарищей?

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  5. narcot 09.08.2024 18:49 # narcot
    пиZдец)) на фронт бы хуячили с таким азартом))



    В Москве пассажиры автобуса избили и сдали полиции 87-летнего старика. Утверждается, что тот назвал наемников ЧВК «Вагнер» убийцами

    В московском автобусе двое мужчин напали на 87-летнего пенсионера, так как тот якобы негативно высказался о «вагнеровцах».

    «На выход, дедуль. На выход! На выход, сука! Фашист еб****й, бл**ь. Выходи, сука! Щас эту суку пи****ь будем, бл**ь», - кричал один из напавших на пенсионера.

    Старику заломали руки и «отвели в полицию», выведя из автобуса.

    Мужчины доставили Гринчия к дежурному сотруднику ДПС и написали на пенсионера заявление. По словам адвоката от «ОВД-Инфо» Оскара Черджиева, Дмитрий в ответ тоже написал заявление о нападении. Полицейские отпустили его без протокола.

    Выяснилось, что пенсионер — Дмитрий Гринчия. Его отец Павел Гринчия был расстрелян в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Реабилитировали Павла только в 1966 году.

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  6. alex-parker 09.08.2024 18:43 # alex-parker
    Утром в куплете, вечером в газете.

    В связи с введением в Курской области режима ЧС федерального уровня будет временно уменьшено число персонала на строительстве Курской АЭС-2, пишут «Вести» со ссылкой на Росатом.

    (ответить)

  7. pozdnyakov 09.08.2024 18:43 # pozdnyakov
    Хохлы заявляют что взяли ещё пленных срочников РФ

    Поздняков. Подписаться
    https://t.me/c/1732054517/38267

    (ответить)

  8. pozdnyakov 09.08.2024 18:42 # pozdnyakov
    Хохол занял Дмитрюков.
    Сука откуда их столько появилось. Не было же нихуя

    Поздняков. Подписаться

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  9. pozdnyakov 09.08.2024 18:40 # pozdnyakov
    Подписчики сообщают о массовом вылете бортов Минобороны с Москвы.
    Уже десятый за последние 15 минут.
    Что-то будет.

    Поздняков. Подписаться

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  10. kirkorov-coyg 09.08.2024 18:39 # kirkorov-coyg
    09.08.2024 18:19 #
    bembo

    на обеих флангах
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109278/?c=1

    (ответить)

  11. takernotagiver 09.08.2024 18:37 # takernotagiver
    А вот настоящий мужик. Наш слоняра
    https://t.me/mash/56613

    (ответить)

  12. takernotagiver 09.08.2024 18:35 # takernotagiver
    Ну теперь понятно, почему Макрон так хохлов поддерживает. Пидарасы своих не бросают)
    https://t.me/mash/56615

    (ответить)

  13. alex-parker 09.08.2024 18:34 # alex-parker
    Хохлы демонстрируют удар по нашей колонне в Курской области с помощью кассетного БК. Как мы видим колонна была под наблюдением средств видеофиксации с разведывательного дрона хотя и находилась в 45 км от границы. Выводы для себя каждый может сделать сам.
    https://t.me/apwagner/27024

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  14. bembo 09.08.2024 18:31 # bembo
    пенсы купили не юнца, виталя зашел на фаплю хапнуть за щеку хуйца.

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  15. takernotagiver 09.08.2024 18:27 # takernotagiver
    Пенсы в кой-то веки не юнца купили)

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  16. kirkorov-coyg 09.08.2024 18:19 # kirkorov-coyg
    Очередной развод на бабки. 15-ому клубу Лондона не привыкать)

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  17. kellborn 09.08.2024 18:17 # kellborn
    На самом деле, если Челчи купить ещк левого вингера и центр заща, я бы сказал, что они в гонке за АПЛ

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  18. amirhan-gurazhev 09.08.2024 18:14 # amirhan-gurazhev
    Дата регистрации: 27 июля 2024 г. 16:00

    Комментариев на сайте: 5


    Болеет за: Liverpool

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    Источник: http://fapl.ru/users/hakid/

    типичный болела ливерпуля, только зарегался и все коменты про челси

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  19. jabajaba 09.08.2024 18:12 # jabajaba
    шо там у кацапов в хрюнске?

    (ответить)

  20. bembo 09.08.2024 18:12 # bembo
    но ваще х3 или это прям топ.
    2 гола и 9 пасов... ну такое)

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