"Челси" согласовал покупку Педру Нету

"Челси" согласовал приобретение вингера "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Педру Нету.

По информации BBC, "Вулверхэмптон" согласился отпустить Нету в "Челси" за 63 миллиона евро (54 млн. фунтов), включая 3 млн. фунтов в виде бонусов (2.6 млн. фунтов). Правда, два предыдущих предложения "синих" были отклонены "волками".



Теперь Нету направляется в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Челси".



В предыдущие месяцы Нету сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", однако только "Челси" оказался готов заплатить установленную "Вулверхэмптоном" цену.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги Нету дважды отсутствовал с травмами задней поверхности бедра и сыграл только 20 матчей. Но при этом 24-летний португалец забил два гола и отдал девять результативных передач.