"Брайтон" продал Ундава в "Штутгарт"

"Брайтон" продал нападающего Дениза Ундава в немецкий "Штутгарт" за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ундав заключил со "Штутгартом" контракт до 2027 года и, таким образом, вернулся в клуб, где он провел прошлый сезон на правах аренды.



В прошлом сезоне Ундав забил 18 голов и отдал девять результативных передач в Бундеслиге, что позволило "Штутгарту" занять второе место и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Новый главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер пытался удержать 28-летнего немца, но тот предпочел вернуться на родину.



В своих 30 матчах за "Брайтон" в сезоне 2022/23 Ундав забил восемь голов с учетом всех соревнований.



"Моим желанием всегда было остаться в "Штутгарте". Теперь все улажено, и это замечательное ощущение. Мне не терпится увидеть команду, клуб и фанатов", — сообщил Ундав.