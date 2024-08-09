"Пэлас" отклонил второе предложение "Ньюкасла" по Гехи

Марк Кукурелья "Кристал Пэлас" отклонил второе предложение "Ньюкасла" о покупке защитника Марка Гехи.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что "Ньюкасл" близок к покупке Гехи, однако у "сорок" пока нет договоренности с "Пэлас".

По информации Sky Sports, второе предложение "Ньюкасла" составило около 50 миллионов фунтов, и эта сумма не устроила "Пэлас". Сейчас два клуба продолжают переговоры.

Также сообщается, что на руках у "Пэлас" есть предложение от еще одного клуба по Гехи, и в данный момент оно все еще рассматривается "орлами".

"Пэлас" открыт к продаже Гехи, но хочет выручить 65 миллионов фунтов за 24-летнего англичанина, который вступил в предпоследний год по своему контракту.

Если Гехи в итоге не покинет "Селхерст Парк" этим летом, то может заключить новый контракт с "Пэлас".


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 476



Поиск: