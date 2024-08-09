Саттон советует Гордону отвергнуть интерес "Ливерпуля"

Бывший игрок "Челси" Крис Саттон рекомендовал нападающему Энтони Гордону отвергнуть интерес "Ливерпуля" и остаться в "Ньюкасле".

В прессе до сих пор не утихают слухи, что "Ливерпуль" может вернуться за Гордоном, не сумев заполучить 23-летнего англичанина в июне.



Саттон допускает, что однажды Гордон перейдет в "Ливерпуль", который Энтони поддерживает с детства, но пока, как считает Крис, экс-игроку "Эвертона" лучше продолжить свое развитие в "Ньюкасле".



"Я слышал эти слухи насчет Энтони Гордона несколько месяцев назад, и это слегка не укладывается у меня в голове. Во-первых, я не знаю, как бы фанаты "Ньюкасла" отнеслись к продаже этого игрока".



"Когда Гордон выступал за "Эвертон", я был не единственным, кто сомневался, правильный ли у него темперамент. Но нужно отдать ему должное, он отправился в "Ньюкасл", где проделал большую работу над собой при Эдди Хау. Он был великолепен в прошлом сезоне, очень хорошо выступая. Он был в своей лучшей форме".



"На его месте я бы не спешил уходить от Хау и "Ньюкасла". Фанаты там по-настоящему приняли его — и он чувствует эту любовь. Также у него действительно хорошие отношения с тренером, и это имеет ключевое значение".



"Переход в "Ливерпуль" выглядит для него привлекательно и однажды случится. Но пока имеет смысл остаться в "Ньюкасле", — цитирует Саттона Daily Mirror.