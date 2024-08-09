Пеллегрини: "Заранее знал, что "Сити" хочет Гвардиолу"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини признался, что заранее знал о желании клуба видеть на его месте Хосепа Гвардиолу.

Именно Пеллегрини был предшественником Гвардиолы в "Сити" до назначения Хосепа в 2016 году.



Пеллегрини провел на тренерском мостике "Сити" три сезона, в течение этого времени выиграв титул Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. Однако чилийский специалист всегда знал, что он лишь разогревает место для Гвардиолы.



"Я заранее знал, что они хотят Пепа Гвардиолу. (Спортивный директор) Чики Бегиристайн и (исполнительный директор) Ферран Сориано работали с ним в "Барселоне".



"Они говорили со мной за три-четыре месяца до назначения и сказали, что собираются позвать Пепа, но если Пеп не станет их тренером, стану я".



"Тогда Пеп отправился в "Баварию", а я отработал три года и изменил стиль Манчини, как они того хотели, и это принесло успех".



"То был другой "Манчестер Сити", нежели сегодня. В первый год мы покупали игроков, но во второй год мы не могли улучшить состав из-за санкций УЕФА. В третий год мы усилились Рахимом Стерлингом и Кевином Де Брюйне".



"После этого "Манчестер Сити" продолжил инвестировать много денег в хороших игроков, улучшая свою команду. Возможно, сегодня они являются одной из двух лучших команд в мире наравне с "Реалом", — сообщил Пеллегрини BBC.