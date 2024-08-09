"Астон Вилла" интересуется Джо Гомесом

"Астон Вилла" рассматривает защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса в качестве замены для Диего Карлоса.

Карлос не принимал участия в предсезонном матче "Виллы" против "Атлетика" в минувшую среду, и The Telegraph рассматривает это как намек на скорую продажу Диего.



Карлоса сватают в "Вест Хэм" на замену Курту Зума, однако в данный момент главным претендентом на 31-летнего бразильца является "Фулхэм".



"Вилла" открыта к продаже Карлоса и уже присмотрела ему замену в лице Гомеса, которого "Ливерпуль" пытался выменять на нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона в июне.



Помимо 27-летнего англичанина, на радаре у "Виллы" также находится Лутсхарел Гертрюйда из "Фейеноорда". И тот, и другой способен сыграть в центре обороны и в качестве крайнего защитника, что очень ценится главным тренером бирмингемцев Унаи Эмери.