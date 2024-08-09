Тодибо согласился перейти в "Вест Хэм"

Защитник французской "Ниццы" Жан-Клер Тодибо согласился на переход в "Вест Хэм" и уже направляется в Лондон на медобследование.

Не сумев заручиться согласием Тодибо ранее этим летом, сейчас "Вест Хэм" воспользовался отсутствием прогресса в переговорах "Ниццы" и "Ювентуса", куда изначально собирался Жан-Клер.



Технический директор Тим Штейдтен лично ездил в Ниццу, чтобы перехватить Тодибо, и эта затея ему удалось. Сейчас они вместе возвращаются в Лондон, чтобы уладить оставшиеся формальности, сообщает The Athletic.



Ожидается, что Тодибо проведет в "Вест Хэме" сезон 2024/25 на правах аренды, после чего лондонский клуб сможет выкупить Жан-Клера.



24-летний француз будет призван заменить в "Вест Хэме" капитана Курта Зума, который направляется в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.



Ранее этим летом приобрести Тодибо хотел "Манчестер Юнайтед", однако УЕФА наложил вето на этот трансфер из-за связи "красных дьяволов" с "Ниццей" через сэра Джима Рэтклиффа.