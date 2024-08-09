"Борнмут" согласился продать Соланке в "Тоттенхэм"

"Борнмут" согласился продать нападающего Доминика Соланке в "Тоттенхэм" за рекордную для своего клуба сумму.

По информации The Athletic, сам Соланке отчаянно хочет перейти в "Тоттенхэм" и уже согласовал условия личного контракта со "шпорами".



Рассчитанный до 2029 года контракт Соланке с "Борнмутом" предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, и этот пункт может быть активирован только определенными клубами.



26-летний англичанин, забивший 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, поможет "Тоттенхэму" восполнить пустоту, которая образовалась после ухода Харри Кейна в "Баварию" год назад.



20 процентами от своей чистой прибыли "Борнмуту" придется поделиться с бывшим клубом Соланке "Ливерпулем". Речь идет примерно о 9 млн. фунтов.