"Борнмут" согласился продать Соланке в "Тоттенхэм"

Доминик Соланке "Борнмут" согласился продать нападающего Доминика Соланке в "Тоттенхэм" за рекордную для своего клуба сумму.

По информации The Athletic, сам Соланке отчаянно хочет перейти в "Тоттенхэм" и уже согласовал условия личного контракта со "шпорами".

Рассчитанный до 2029 года контракт Соланке с "Борнмутом" предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов, и этот пункт может быть активирован только определенными клубами.

26-летний англичанин, забивший 19 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, поможет "Тоттенхэму" восполнить пустоту, которая образовалась после ухода Харри Кейна в "Баварию" год назад.

20 процентами от своей чистой прибыли "Борнмуту" придется поделиться с бывшим клубом Соланке "Ливерпулем". Речь идет примерно о 9 млн. фунтов.


Метки Борнмут, Соланке, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 842



Поиск: