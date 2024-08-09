Тен Хаг не будет рисковать здоровьем игроков против "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не будет рисковать здоровьем своих игроков в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

"Юнайтед" подходит к субботнему матчу на "Уэмбли" без травмированных Лени Йоро и Тирелла Маласиа. Также под вопросом находятся четверо других защитников: Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака.



Таким образом, в обороне Тен Хаг гарантированно может рассчитывать лишь на Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса и Диогу Далота.



Тен Хаг понимает, что на кону трофей, за который он обещает побороться, однако Эрик держит в уме, что уже в следующую пятницу "Юнайтед" стартует в Премьер-Лиге матчем против "Фулхэма".



"Мы всегда хотим побеждать, в том числе во всех товарищеских матчах, а здесь на кону трофей, и мы выставим очень боеспособный состав, чтобы завоевать этот трофей".



"Но это также предсезонный период. Мы не пойдем на большие риски в отношении игроков", — цитирует Тен Хага ESPN.