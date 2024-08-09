"Вест Хэм" определился с новым капитаном

Вингер Джаррод Боуэн, вероятно, будет назначен новым капитаном "Вест Хэма" после ухода защитника Курта Зума.

Накануне стало известно, что Зума находится на пороге перехода в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. "Вест Хэм" отпускает Курта бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.



Именно Зума был капитаном "Вест Хэма" в прошлом сезоне, и talkSPORT ожидает, что теперь повязка от 29-летнего француза перейдет к Боуэну.



Боуэн заслужил любовь фанатов "Вест Хэма" после своего перехода из "Халла" в январе 2020. Джаррод забил 60 голов в 202 матчах за "молотобойцев".



В прошлом сезоне 27-летнему Боуэну пришлось играть нападающего в "Вест Хэме", однако Джаррод достойно справился с этой ролью и даже заслужил место в заявке сборной Англии на Евро-2024.



Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги также подумывал передать повязку новичку Максу Килмену, который был его капитаном в "Вулверхэмптоне", но в конце концов остановил свой выбор на Боуэне.