Босс "Вест Хэма" отправился в Ниццу за Тодибо
Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен отправился во Францию, чтобы перехватить защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.
Еще в середине июля появилась информация, что "Вест Хэм" договорился с "Ниццей" насчет Тодибо, однако сам Жан-Клер предпочел "Ювентус".
"Ювентус" ведет переговоры с "Ниццей" уже несколько недель, но до сих пор не получил зеленый свет от французского клуба, и теперь этим пытается воспользоваться "Вест Хэм".
Такая пассивность "Ювентуса" вкупе с настойчивостью "Вест Хэма" заставила Тодибо заново рассмотреть предложение "молотобойцев" о контракте.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас Штейдтен находится в Ницце и надеется уже сегодня увезти 24-летнего защитника в Лондон на медобследование.
Договоренность между "Ниццей" и "Вест Хэмом" по Тодибо по-прежнему в силе. Речь идет об аренде с обязательством по выкупу за 40 миллионов евро (34 млн. фунтов). Также клубу Лиги 1 будет положена доля с последующей перепродажи игрока "молотобойцами".
09.08.2024 07:00
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