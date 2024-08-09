Босс "Вест Хэма" отправился в Ниццу за Тодибо

Технический директор "Вест Хэма" Тим Штейдтен отправился во Францию, чтобы перехватить защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

Еще в середине июля появилась информация, что "Вест Хэм" договорился с "Ниццей" насчет Тодибо, однако сам Жан-Клер предпочел "Ювентус".



"Ювентус" ведет переговоры с "Ниццей" уже несколько недель, но до сих пор не получил зеленый свет от французского клуба, и теперь этим пытается воспользоваться "Вест Хэм".



Такая пассивность "Ювентуса" вкупе с настойчивостью "Вест Хэма" заставила Тодибо заново рассмотреть предложение "молотобойцев" о контракте.



По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас Штейдтен находится в Ницце и надеется уже сегодня увезти 24-летнего защитника в Лондон на медобследование.



Договоренность между "Ниццей" и "Вест Хэмом" по Тодибо по-прежнему в силе. Речь идет об аренде с обязательством по выкупу за 40 миллионов евро (34 млн. фунтов). Также клубу Лиги 1 будет положена доля с последующей перепродажи игрока "молотобойцами".