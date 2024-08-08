"Юнайтед" вступил в переговоры о покупке Берге

Сандер Берге "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Бернли" о покупке полузащитника Сандера Берге.

Берге является одним из альтернативных вариантов по укреплению опорной зоны, на которые "Юнайтед" переключил свое внимание, не сумев договориться с ПСЖ насчет Мануэля Угарте.

По информации Sky Sports, переговоры между "Юнайтед" и "Бернли" уже стартовали, а сам Берге хочет перейти к "красным дьяволам".

Несмотря на то, что прошлый сезон обернулся для "Бернли" возвращением в Чемпионшип, лично Берге проявил себя с лучшей стороны, пропустив лишь один матч "бордовых" в Премьер-Лиге.

Помимо 26-летнего норвежца, "Юнайтед" ведет переговоры по Юссуфу Фофана из "Монако", а также держит в уме варианты и Ричардом Риосом из "Палмейраса" и Софьяном Амрабатом из "Фиорентины".


Метки Берге, Бернли, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 167



Поиск: