"Юнайтед" вступил в переговоры о покупке Берге

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Бернли" о покупке полузащитника Сандера Берге.

Берге является одним из альтернативных вариантов по укреплению опорной зоны, на которые "Юнайтед" переключил свое внимание, не сумев договориться с ПСЖ насчет Мануэля Угарте.



По информации Sky Sports, переговоры между "Юнайтед" и "Бернли" уже стартовали, а сам Берге хочет перейти к "красным дьяволам".



Несмотря на то, что прошлый сезон обернулся для "Бернли" возвращением в Чемпионшип, лично Берге проявил себя с лучшей стороны, пропустив лишь один матч "бордовых" в Премьер-Лиге.



Помимо 26-летнего норвежца, "Юнайтед" ведет переговоры по Юссуфу Фофана из "Монако", а также держит в уме варианты и Ричардом Риосом из "Палмейраса" и Софьяном Амрабатом из "Фиорентины".